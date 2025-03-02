Fenerbahçe, Galibiyetle Puan Farkını Azalttı

FENERBAHÇE GALİBİYETİYLE PUAN FARKINI İNDİRDİ

Trendyol Süper Lig’de lider Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada, Fenerbahçe evinde Antalyaspor’u 3-0 mağlup ederek puan farkını 4’e indirdi. Bu sonuçla Fenerbahçe, 26. haftada değerli bir galibiyet aldı ve oyuncuları Mert Müldür, Dusan Tadic ve Youssef En-Nesyri’nin golleriyle maçı kazandı. Geçtiğimiz hafta oynanan derbide Galatasaray ile berabere kalan sarı-lacivertliler, bugün hata yapmayarak sahasında kazanmayı başardı.

GALATASARAY’IN PUAN KAYBINDAN YARARLANDI

Fenerbahçe, gündüz oynanan Kasımpaşa-Galatasaray müsabakasının berabere sonuçlanmasıyla puan kaybı yaşayan ezeli rakibine bir defa daha yaklaşma şansı yakaladı. Bu hafta aldığı galibiyetle puanını 61’e çıkaran Fenerbahçe, önümüzdeki hafta BAY geçeceği için maç yapmadan liderlik yarışında bir süre boyunca bekleyecek.

DEFANSIF BAŞARIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Fenerbahçe, bu sezon ligde toplam 11 maçta kalesini gole kapattı. Kaleci Dominik Livakovic’in sakatlığı sonrasında kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat, üst üste iki kez olmak üzere son dört haftanın üçünde kalesini gole kapatmayı başardı. Sarı-lacivertlilerin gol yemediği maçların 10’unda galibiyet elde etmesi, takımın defansif başarısını gözler önüne seriyor.