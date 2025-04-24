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Fenerbahçe, Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Gasiantep FK ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı, ardından sahada ısınma ve koordinasyon hareketleri gerçekleştirildi.

PASTA ÇALIŞMASI VE ÇİFT KALE MAÇ

Antrenmanın devamında, oyuncular 2 gruba ayrılarak pas çalışması yaptı. Dar alan içerisinde yapılan çift kale maçlarla antrenman ilerledi ve çalışma, taktiksel ve bireysel programlarla son buldu. Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep’e doğru hareket edecek.

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