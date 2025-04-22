Fenerbahçe, Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Süper Lig’in 33’üncü haftasında deplesmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maç için hazırlıklara bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde salonda core çalışmalarıyla güne başlayan takım, sahada ısınma, kuvvet, koordinasyon ve dayanıklılık egzersizleriyle devam etti. Futbolcular, antrenmanın sonunda pas çalışmaları yaparak, çift kale maçlarla idmanı tamamladı.

REJENERASYON PROGRAMINA KATILAN FUTBOLCULAR

Kayserispor maçında ilk 11’de yer alan ve 60 dakikadan fazla süre alan futbolcular, rejenerasyon programı uyguladı. Sarı-lacivertli ekip, yarın gerçekleştirecekleri antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecek.