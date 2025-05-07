Fenerbahçe Geleceği İçin Mourinho İstiyor

FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ’TAN AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı TRT Spor programında Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho’nun geleceği hakkında açıklamalar yaptı. Koç, Mourinho ile devam etme kararı aldıklarını dile getirdi.

MOURINHO’NUN DEVAM EDECEĞİ NE DİYOR?

Ali Koç, “İstikrar açısından Jose Mourinho ile devam etmek istiyoruz. Başkan olarak anlatıyorum, başka hoca yazılıyor! Fenerbahçe menfaatleri için Jose Mourinho’nun devam etmesini daha doğru buluyorum.” şeklinde ifade etti. Mourinho’ya devre arasında gelen teklif hakkında da bilgi veren Koç, “Jose Mourinho’ya devre arasında 36 milyon Euro’luk teklif geldi ama gitmedi.” dedi.

Koç, Mourinho ile ilişkisini de vurgulayarak, “Tango iki kişi ile yapılır, Jose Mourinho eğer gitmek isterse şartlar belli. Gitmek isterse, bir yıllık ücretini bırakması gibi gereken şeyler var sözleşmede. Hoca ile ayrı bir ilişkimiz var. Ailemi, babamı, karımı, çocuğumu tanıyor, sürekli yemek yiyoruz. Onun ailesini tanıyamadı, henüz gelmediler. Biz hala beraberiz, ondan farklı bir şey gelirse bakarız.” ifadelerini kullandı.