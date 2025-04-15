Fenerbahçe, Gelecek Sezon İçin Stadyumu Yeniliyor

FENERBAHÇE STADYUM YENİLEME ÇALIŞMALARINA GİRDİ

Fenerbahçe, gelecek sezonun ikinci yarısında Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde maç yapamayacak. Stadyumda başlayacak olan geniş kapsamlı yenileme ve modernizasyon çalışmaları nedeniyle sarı-lacivertli ekip, iç saha maçlarını başka bir stadyumda oynamak zorunda kalacak.

FENERBAHÇE MAÇLARINI HANGİ STATTA OYNAYACAK?

Gazeteci İbrahim Seten, katıldığı 343 Youtube programında Fenerbahçe Ülker Stadyumu’nun yeni sezonda yenileneceğini belirtti. Seten, “Bu senenin izini alamadılar. Bu sene yetişmiyor. Yapacakları operasyonun ne olduğuna karar verirdiler. Yapacakları operasyon çatıyı havaya kaldırıp onun altına 15 bin kişilik tribün yapacaklar. Bununla alakalı üç ay içinde bitecek bir operasyondan bahsediyoruz. Öyle yeni bir bilgi var,” diye konuştu.

GEÇİCİ STAT İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Sarı-lacivertli ekibin iç saha karşılaşmalarını oynayacağı alternatif statlar henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak İstanbul’daki çeşitli stadyumların geçici ev sahibi olarak değerlendirilmesi planlanıyor. Fenerbahçe yönetiminin, taraftarların en az etkilenmesini sağlamak için bir çözüm üzerinde çalıştığı bilgisi alındı. Stadyum yenileme projesinin detayları ve geçici stat kararının resmi olarak önümüzdeki haftalarda duyurulması bekleniyor.