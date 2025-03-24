Fenerbahçe, Gelecek Sezon Transfer Çalışmalarına Başladı

ŞAMPİYONLUK YARIŞI VE KADRO ÇALIŞMALARI

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan mevcut sezonuna yoğunlaşırken, diğer yandan gelecek sezonun kadrosu için çalışmalarını da hızlandırıyor. Sarı-lacivertli ekip, satış potansiyeli taşıyan futbolcularının bonservis bedellerini belirlemeye başladı. Mevcut kadroda oldukça değerli ve potansiyelli birçok oyuncu yer alıyor.

AVRUPA’DAN İLGİ VE CİDDİ TEKLİFLER

Sözcü’nün aktardığına göre, Avrupa’nın büyük kulüplerinin scoutları, Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri, Sebastian Szymanski ve İsmail Yüksek’i yakından izliyor. Ayrıca Youssef En-Nesyri’ye Suudi Arabistan’dan da önemli teklifler geliyor. Fenerbahçe yönetimi, bu futbolcuları belirlediği bonservis bedelleri ile satması durumunda yaklaşık 125 milyon euro civarında gelir elde edebilir. Bu belirlenen alt limit, pazarlık sürecine göre daha da artış gösterebilir.

SATILAN FUTBOLCULARLA GEÇMİŞ GELİR

Fenerbahçe’nin bu 5 yıldız için belirlediği taban fiyatlar, kulübün yaptığı transferler ve önemli satışlardan elde edilen gelir ile de destekleniyor. Kulüp, başkan Ali Koç liderliğinde, Ferdi Kadıoğlu, Vedat Muriqi, Arda Güler, Min-Jae Kim, Eljif Elmas, Attila Szalai, Josef ve Giuliano’nun satışından toplamda 150 milyon eurodan fazla bonservis geliri sağlamayı başardı.