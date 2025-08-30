Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile 95. kez

FENERBAHÇE VE GENÇLERBİRLİĞİ TARİHİ RANDEVU

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de Gençlerbirliği ile 95. kez karşılaşacak. Ankara temsilcisi, 4 sezonluk bir aranın ardından evinde Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00’da deplasmanda Gençlerbirliği ile mücadele edecek. Sarı-lacivertliler bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki eleme müsabakaları nedeniyle ligde sadece 2 maça çıkarken, 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puan elde etti. Deplasmanda Göztepe ile berabere kalan Fenerbahçe, evinde Kocaelispor’u 3-1’lik skorla yendi. Gençlerbirliği ise oynadığı 3 karşılaşmada puan alamadı. Kırmızı-siyahlılar, Samsunspor ve Gaziantep FK’ya 2-1’lik skorlarla yenilirken, sahasında Antalyaspor’a ise 1-0 kaybetti.

FENERBAHÇE MORAL PEŞİNDE

Fenerbahçe, hafta içinde Benfica deplasmanında yaşadığı mağlubiyetle UEFA Şampiyonlar Ligi’nden elendi ve Ankara’da kazanarak moral bulmayı hedefliyor. Gençlerbirliği, 2021 yılında küme düştükten sonra Trendyol 1. Lig’de 4 sezon geçirdi ve geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayarak yeniden Süper Lig’e döndü. Kırmızı-siyahlılar, 21 Kasım 2020 tarihinden bu yana Fenerbahçe’yi evinde konuk ediyor. İki takım daha önce 94 kez karşılaştı. Fenerbahçe, 47 karşılaşmadan galip çıkarken, Gençlerbirliği 16 maçta 3 puan buldu. 31 maçta ise berabere kalındı. Fenerbahçe’nin toplam 169 golü bulunurken, Gençlerbirliği 100 golle karşılık verdi.

SON MAÇLARDAN GÖRÜNTÜLER

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında oynanan son lig maçında Fenerbahçe 5-1 galip gelmişti. Son 10 karşılaşmada ise sarı-lacivertliler 7 kez maçı kazanırken, 2 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Rekabetteki son 10 lig maçında Fenerbahçe 6, Gençlerbirliği ise 2 kez galip geldi. En farklı galibiyetler Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012 sezonunda ise 6-1’lik skorlarla aldı. Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en büyük galibiyetlerini 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997 sezonunda 4-1’lik skorlarla elde etti.

YARDIMCI ANTRENÖR SAHADA

Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı ve bu maçta takımın başında Yardımcı Antrenör Zeki Murat Göle çıkacak. Göle, geçmişte 2019-2020 ve 2021-2022 sezonlarında geçici teknik direktör olarak maça çıkan bir isim oldu. Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay’ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ile Hakan Yemişken yapacak, dördüncü hakem ise Ömer Tolga Güldibi olacak.