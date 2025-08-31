Haberler

Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile karşılaşacak

FENERBAHÇE’NİN DEPLASMAN MAÇI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Maç, Eryaman Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak ve hakem Çağdaş Altay maçın yönetimini üstlenecek.

GENÇLERBİRLİĞİ’NİN KADROSU

Karşılaşmanın VAR hakemi ise Sarper Barış Saka olacak. Gençlerbirliği’nin maç kadrosunda Gökhan, Pedro, Thalisson, Goutas, Hanousek, Zuzek, Kyabou, Metehan, Traore, Göktan ve Koita yer alıyor.

NDER FENERBAHÇE’NİN KADROSU

Fenerbahçe ise Livakovic, Brown, Çağlar, Skriniar, Oğuz, Alvarez, Fred, İrfan Can, Nene, Talisca ve En-Nesyri oyuncularıyla mücadele edecek.

Bilecik’te Trafik Kazası Olmuştu

Bilecik'te iki aracın çarpışması sonucunda bir kişi hafif yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Kaza, Pazaryeri ilçesindeki Karaköy köyü kavşağında gerçekleşti.
Leylek ve Flamingo Bafa Gölü’nde

Bir leylek ve flamingo, EKODOSD'nin çalışmalarıyla Bafa Gölü'nde doğaya geri salındı. Leylek, köy muhtarı ve halkın ihbarı sayesinde tedavi edilerek salına bildi.

