Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile karşılaşacak

FENERBAHÇE’NİN DEPLASMAN MAÇI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Maç, Eryaman Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak ve hakem Çağdaş Altay maçın yönetimini üstlenecek.

GENÇLERBİRLİĞİ’NİN KADROSU

Karşılaşmanın VAR hakemi ise Sarper Barış Saka olacak. Gençlerbirliği’nin maç kadrosunda Gökhan, Pedro, Thalisson, Goutas, Hanousek, Zuzek, Kyabou, Metehan, Traore, Göktan ve Koita yer alıyor.

NDER FENERBAHÇE’NİN KADROSU

Fenerbahçe ise Livakovic, Brown, Çağlar, Skriniar, Oğuz, Alvarez, Fred, İrfan Can, Nene, Talisca ve En-Nesyri oyuncularıyla mücadele edecek.