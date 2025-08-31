Spor

Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni 3-1 yendi

fenerbahce-genclerbirligi-ni-3-1-yendi

2025-2026 SEZONUNDA SÜPER LİG HEYECANI

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun coşkusu devam ediyor. Ligin 4. hafta karşılaşmasında, Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Gençlerbirliği, Zeki Murat Göle’nin yönetimindeki Fenerbahçe ile mücadele etti. Maç, hakem Çağdaş Altay’ın düdüğü ile Eryaman Stadyumu’nda başladı.

FENERBAHÇE İLK YARIDA ÖNE GEÇİYOR

Fenerbahçe, rakibi karşısında ilk yarıda kaydettiği gollerle öne geçmeyi başardı. Maç sonunda elde ettiği 3-1’lik skor ile Gençlerbirliği’ni mağlup etti. Bu sonuç, Fenerbahçe için önemli bir galibiyet olarak kayıtlara geçti.

ÖNEMLİ

Dünya

Gazze’ye Yeni Yardım Gemisi Yola Çıkıyor

Aktivistler, Gazze'deki ablukayı aşmak için "Küresel Sumud Filosu"nu oluşturarak bugün Barcelona'dan yola çıkıyor. Filonun ilk durağı Tunus olacak.
Ekonomi

Altın Fiyatları Yükseliyor, Bankalar Tahmin Verdi!

Fed'in faiz indirimleri ve artan jeopolitik riskler, altın fiyatlarını 3,430 dolara yükseltti. Büyük bankalar, altın tahminlerini revize ederek yeni rekorların olup olmayacağını inceliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.