Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni 3-1 yendi

2025-2026 SEZONUNDA SÜPER LİG HEYECANI

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun coşkusu devam ediyor. Ligin 4. hafta karşılaşmasında, Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Gençlerbirliği, Zeki Murat Göle’nin yönetimindeki Fenerbahçe ile mücadele etti. Maç, hakem Çağdaş Altay’ın düdüğü ile Eryaman Stadyumu’nda başladı.

FENERBAHÇE İLK YARIDA ÖNE GEÇİYOR

Fenerbahçe, rakibi karşısında ilk yarıda kaydettiği gollerle öne geçmeyi başardı. Maç sonunda elde ettiği 3-1’lik skor ile Gençlerbirliği’ni mağlup etti. Bu sonuç, Fenerbahçe için önemli bir galibiyet olarak kayıtlara geçti.