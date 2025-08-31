Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni 3-1 yendi

FENERBAHÇE’YE ÇİFTE GOL

Trendyol Süper Lig’in 4. haftası kapsamında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği’ni 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçın ikinci yarısında, 51. dakikada sol kanatta topla buluşan Archie Brown, ceza sahası çizgisinden yaptığı şutla topu direğin dibinden auta gönderdi. Ardından 57. dakikada Oğulcan Ülgün, ceza sahasının içerisinde pas aldı ve şutunu çekti ancak meşin yuvarlak yine direğin dibinden dışarı çıktı.

64. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrasında ceza sahasında Goutas, iyi bir yükselişle kafa vuruşu yaptı ve top ağlarla buluştu. Böylece Gençlerbirliği maçta 1-3’lük duruma geldi.

MAÇIN DETAYLARI

Stat: Eryaman

Hakemler: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Hakan Yemişken

Gençlerbirliği kadrosu; Gökhan Akkan, Pereira, Thalisson, Goutas, Hanousek (Niang dk.70), Zuzek (Sinan Osmanoğlu dk. 88), Kyabou (Abdurrahim Dursun dk. 57), Traore, Göktan Gürpüz (Samed Onur dk.88), Metehan Mimaroğlu (Oğulcan Ülgün dk. 46), Koita. Yedekler; Erhan Erentürk, Ebrar Yiğit Aydın, Furkan Ayaz Özcan, Dilhan Demir, Yiğit Hamza Aydar. Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu.

Fenerbahçe ise; Livakovic, Oğuz Aydın (Mert Müldür dk. 68), Skriniar, Çağlar Söyüncü, Archie Brown (Oosterwolde dk. 57), Edson Alvarez, Fred (İsmail Yüksek dk. 57), Dorgeles Nene, Talisca (Szymanski dk. 68), İrfan Can Kahveci (Cengiz Ünder dk. 81), En-Nesyri. Yedekler; İrfan Can Eğribayat, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Cenk Tosun, Amrabat. Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle.

Gol atan oyuncular: Goutas (64. dk) (Gençlerbirliği), Pedro Pereira (14. dk k.k.), En-Nesyri (35. ve 40. dk) (Fenerbahçe). Sarı kart: Zuzek (Gençlerbirliği).