Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni 3-1 yendi

MAÇIN SONUCU VE DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’de 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Bu karşılaşma, Ankara Eryaman Stadyumu’nda gerçekleştirildi ve Fenerbahçe, maçı 3-1’lik bir skorla kazandı.

TARAFTARDAN ALİ KOÇ’A İSTİFA ÇAĞRISI

Maçın son dakikalarında, Fenerbahçe taraftarı 3-1 önde olunmasına rağmen kulüp başkanı Ali Koç’u istifaya davet etti. Özellikle maçın son bölümünde “Ali Koç istifa” şeklindeki tezahüratlar dikkat çekti. Bu durum sosyal medyada da yankı buldu, birçok kullanıcı Ali Koç’u istifaya çağırdı.