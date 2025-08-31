Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni Deplasmanda Yendi

SÜPER LİG’DE FENERBAHÇE’DEN ZAFER

Süper Lig’in 2025-2026 sezonunda heyecan dorukta. Ligin 4. hafta karşılaşmasında, Gençlerbirliği, Hüseyin Eroğlu yönetiminde, Fenerbahçe ise Zeki Murat Göle önderliğinde, Eryaman Stadyumu’nda karşılaştı. Hakem Çağdaş Altay’ın yönettiği bu mücadelede Fenerbahçe, ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 3-1’lik skorla yenmeyi başardı.

Fenerbahçe’nin elde ettiği galibiyetin gollerini 14. dakikada Dorgeles Nene, 35 ve 40. dakikalarda Youssef En-Nesyri kaydetti. Gençlerbirliği’nin tek golü ise 64. dakikada Dimitris Goutas’tan geldi. Dorgeles Nene, bu maçla birlikte sarı-lacivertli formayla ilk kez gol atarken, En-Nesyri de bu sezon ligdeki ilk gollerini kaydetti.

FENERBAHÇE’DEN TARİHİ BAŞARI

Süper Lig tarihinde Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında ilk 45 dakikada 3 gol bulmayı başardı ve bu, bir ilki temsil ediyor.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, ligde oynadığı 3 maçta 7 puana ulaştı. Öte yandan, Gençlerbirliği ise 4 maçta henüz puanla tanışamadı. Fenerbahçe, milli aranın ardından sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise Rizespor deplasmanında mücadele edecek.