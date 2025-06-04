Fenerbahçe, Genel Kurul İmzalarını Duyurdu

FENERBAHÇE’DE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İÇİN İMZA KAMPANYASI

Fenerbahçe Kulübü’nde başkan Ali Koç ve yönetiminin olağanüstü genel kurula gitmesi ile ilgili imza kampanyası, kongre üyeleri arasında gündemi meşgul ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, 4 Haziran 2025 tarihi itibarıyla kampanya kapsamında yapılan imza beyannamelerinin sayısını resmen duyurdu. Toplam 229 imza beyannamesi toplandı.

NOTER VE YDK ARACILIĞIYLA TOPLANAN İMZA SAYILARI

Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan açıklamada, noter ve Yüksek Divan Kurulu (YDK) aracılığıyla toplanan imza beyannamelerinin detayları paylaşıldı. Noter yoluyla hukuki departmana ulaştırılan 151 beyanname, noter tarafından kayda alınırken, YDK Sekreterliği tarafından teslim edilen 78 beyanname, hukuki departman tarafından kaydedildi. Bu verilere dayanarak, kulübe bugüne kadar toplamda 229 imza beyannamesinin ulaştığı vurgulandı.

SÜREÇ ŞEFFAFLIK İLE DEVAM EDECEK

Kulüp, sürecin düzenli şekilde ilerlemesi ve manipülasyonlara kapalı olması için şimdiye kadar açıklama yapmaktan kaçındığını dile getirdi. Ancak sosyal medyada çıkan “yalan ve iftira niteliğindeki iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik algı çalışmaları” tespit edildiğinden dolayı şeffaflık adına bu duyurunun yapıldığı ifade edildi. Fenerbahçe, “Süreç, kanun ve tüzük hükümleri çerçevesinde titizlikle yürütülmeye devam edecektir” diyerek kararlılığını ortaya koydu.

GEÇMİŞTE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İMZA İLE GERÇEKLEŞMEDİ

Kulüp, açıklamasında Fenerbahçe’nin köklü geleneklerine atıfta bulunarak, tarihte olağanüstü genel kurulun imza toplanarak hiçbir zaman gerçekleşmediğini hatırlattı. Kongre üyelerine tanınan haklara saygı duyulduğu belirtilirken, bu sürecin Fenerbahçe’nin kurumsal kültürüne uygun bir biçimde yürütülmesi gerektiği ifade edildi.