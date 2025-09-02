Fenerbahçe Genel Kurul Tarihleri Açıklandı

GENEL KURUL TARİHİ VE YERİ

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Fenerbahçe, olağanüstü genel kurulunu 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde saat 10.30’da, Chobani Stadı’nın yanında bulunan Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirecek. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, genel kurul 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde aynı yer ve saatte, aynı gündemle yeniden toplanacak, bu kez çoğunluk aranmaksızın.

BAŞKAN ADAYI AÇIKLAMALARI

Sarı-lacivertli ekipte başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, seçimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Diğer başkan adayı Sadettin Saran ile seçim öncesi birleşme olasılığını gündeme getirdi. Kutlualp, bu konuda “Camiada Sadettin Saran’la birleşmemize yönelik bir istek var. Sadettin Bey tarafından da böyle bir stratejik istek var. Ama somut bir şey yok. 24 saatte her şey değişebilir.” ifadelerini kullandı.