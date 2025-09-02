Fenerbahçe Genel Kurulu Eylülde Yapılacak

GENEL KURULUN TARİHİ VE YERİ

Süper Lig’in önemli takımlarından Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul, 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde, saat 10.30’da Chobani Stadı’nın yakınındaki Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilecek. İlk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa, genel kurul 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde aynı yerde ve saatte, belirlenen gündemle çoğunluk aranmaksızın toplanacak.

BAŞKAN ADAYINDAN AÇIKLAMALAR

Başkan adaylarından Hakan Bilal Kutlualp, seçim gündemi hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kutlualp, diğer bir başkan adayı olan Sadettin Saran ile seçim öncesinde birleşme olasılığını değerlendirdi. Yaptığı açıklamada, “Camiada Sadettin Saran’la birleşmemize yönelik bir istek var. Sadettin Bey tarafından da böyle bir stratejik istek var. Ama somut bir şey yok. 24 saatte her şey değişebilir.” şeklinde ifadeler kullandı.