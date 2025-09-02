Fenerbahçe, Girona İle Anlaşma Sağladı

TRANSFER AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, Dominik Livakovic’in kiralık transferi konusunda İspanya’nın Girona kulübü ile sezon sonuna kadar bir anlaşma sağladığını duyurdu. 2023-2024 sezonu yaz transfer döneminde sarı-lacivertli kulübe katılan Hırvat kaleci, geçirdiği 2 sezonun ardından Girona’ya kiralanıyor.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe’nin 2025-2026 sezonu kadro planlaması çerçevesinde takımdan ayrılan Livakovic, bu süreçte 74 karşılaşmada kaleyi korudu. Bu sayının 2’si bu sezon gerçekleştirdiği maçlardan oluşuyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Fenerbahçe, transferle ilgili olarak sosyal medya platformundan bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Kulübümüz, Dominik Livakovic’in kiralık transferi konusunda İspanya’nın Girona kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz” ifadelerine yer verildi.