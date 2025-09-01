Haberler

Fenerbahçe, Girona ile Livakovic’i kiraladı

TRANSFER ANLAŞMASI AÇIKLANDI

Fenerbahçe, Dominik Livakovic’in kiralık transferi konusunda İspanyol kulübü Girona ile sezon sonuna kadar bir anlaşma sağladığını duyurdu. 2023-2024 yaz transfer döneminde sarı-lacivertli takıma katılan Hırvat kaleci, burada geçirdiği 2 sezonun ardından Girona’ya kiralık olarak gönderiliyor. Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu kadro planlaması çerçevesinde Livakovic’in takımdan ayrılmasını onayladı.

BAŞARI DİLEĞİ

Dominik Livakovic, Fenerbahçe formasıyla 74 maçta kaleyi savundu; bu maçlardan 2’si bu sezona aitti. Kulüp, transferle ilgili sosyal medya hesaplarından şu ifadeleri paylaştı: “Kulübümüz, Dominik Livakovic’in kiralık transferi konusunda İspanya’nın Girona kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz.”

Trabzonspor, Uğurcan Çakır’ın Transferini Duyurdu

Trabzonspor, milli kaleci Uğurcan Çakır’ın Galatasaray'a 33 milyon Euro garanti ve 3 milyon Euro bonus ile transferinde anlaşma sağlandığını duyurdu ve katkıları için teşekkür etti.
Adana’da Motosiklet-Otomobil Çarpışması Oldu

Kozan'da bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 15 yaşındaki iki genç yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye götürdü ve durumları stabil.

