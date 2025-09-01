Fenerbahçe, Girona ile Livakovic’i kiraladı

TRANSFER ANLAŞMASI AÇIKLANDI

Fenerbahçe, Dominik Livakovic’in kiralık transferi konusunda İspanyol kulübü Girona ile sezon sonuna kadar bir anlaşma sağladığını duyurdu. 2023-2024 yaz transfer döneminde sarı-lacivertli takıma katılan Hırvat kaleci, burada geçirdiği 2 sezonun ardından Girona’ya kiralık olarak gönderiliyor. Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu kadro planlaması çerçevesinde Livakovic’in takımdan ayrılmasını onayladı.

BAŞARI DİLEĞİ

Dominik Livakovic, Fenerbahçe formasıyla 74 maçta kaleyi savundu; bu maçlardan 2’si bu sezona aitti. Kulüp, transferle ilgili sosyal medya hesaplarından şu ifadeleri paylaştı: “Kulübümüz, Dominik Livakovic’in kiralık transferi konusunda İspanya’nın Girona kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz.”