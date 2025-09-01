Haberler

Fenerbahçe, Girona’ya Livakovic’i Kiraladı

FENERBAHÇE’DEN YENİ TRANSFER ANLAŞMASI

Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic’in kiralık transferi için İspanyol ekibi Girona ile yapılan anlaşmayı duyurdu. 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe’ye katılan Livakovic, sarı-lacivertli formayı 2 sezon boyunca giydi. Şimdi ise Girona’ya kiralanmış durumda. Fenerbahçe’nin kadro planlaması çerçevesinde Livakovic takımdan ayrılıyor.

BAŞARILI PERFORMANS GÖSTERDİ

Livakovic, Fenerbahçe’de geçirdiği süre zarfında toplam 74 karşılaşmada kaleyi korudu. Bu maçların 2’si bu sezon gerçekleşti. Fenerbahçe, transferle ilgili sosyal medya hesabında, “Kulübümüz, Dominik Livakovic’in kiralık transferi konusunda İspanya’nın Girona kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz,” şeklinde bir açıklama yaptı.

GELECEK PLANI

Sarı-lacivertli kulübün 2025-2026 sezonu için kadro planlaması doğrultusunda Livakovic’in kiralık olarak başka bir takıma verilmesi, kulüp ve oyuncu için yeni bir başlangıç anlamına geliyor. Geçen dönemlerde gösterdiği yüksek performans, futbolseverlerin gözünde Livakovic’in kariyerinde önemli bir yer edinmesini sağladı.

