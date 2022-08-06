Fenerbahçe Gomez’in peşinde

Fenerbahçe, yeni sezonda kadrosunu güçlü tutmak için yeni transferlerin peşine düştü.

Fenerbahçe’nin, Valencia ile pazarlıkları sürdürüp, ekonomik anlamda da şartları zorlayacağı bildirildi

Fenerbahçe, Valencia’da forma giyen Maxi Gomez için harekete geçti. Oyuncunun 2.5 milyon euroluk maaş beklentisi var. Sarı-lacivertliler, bu rakamı karşılamaya hazır. İspanyollar ise bonservis bedelini 12 milyon euro olarak belirledi.

Fenerbahçe ‘de teknik direktör Jorge Jesus, Slovacko karşılaşmasının ardından, “Kadromuzdan memnunuz. Ancak bir forvet transferi daha yapabiliriz” açıklamasını yaptı.

Sarı-lacivertli yönetimin, stoper, kaleci ve sol bek transferlerinin ardından golcü konusunda da mutlu sona ulaşmayı hedeflediği bildirildi.

Santrfor konusunda listeye giren son ismin, İspanya’da Valencia’da forma giyen Maxi Gomez olduğu bilgisine ulaşıldı.

Valencia’nın hocası Gennaro Gattuso, Juventus’tan Arthur Melo’yu istiyor. Ekonomik anlamda Melo için bütçe yaratmak isteyen İspanyol ekibi, Gomez’in yanı sıra birkaç oyuncusunu daha elden çıkarmayı hedefliyor.

Daha önce Gomez için Club Brugge ile el sıkışıldığı, ancak oyuncunun 2.5 milyon Euro yıllık maaş beklentisi sonrası anlaşmanın sağlanamadığı öğrenilmişti.

Sarı-lacivertliler, oyuncunun istediği bu parayı karşılamaya hazır. Kulübünün ise bonservis bedeli olarak 12 milyon euro civarı bir rakam talep ettiği konuşuluyor. Fenerbahçe’nin, Valencia ile pazarlıkları sürdürüp, ekonomik anlamda da şartları zorlayacağı bildirildi.