Fenerbahçe, Göztepe ile 0-0 berabere kaldı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kalarak önemli bir mücadele gerçekleştirdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşma sonrasında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendirirken, “Geriden oyun kurulumunda zorlanmadık. Yapamadığımız şey, 3. bölgede son paslardı” ifadelerini kullandı. Rakip savunmanın 5+3 dizildiğini belirten Mourinho, “3 stoperleri temaslı oyunda ve havada harikaydı. Oyun kurmakta zorlandık” diye ekledi.

SONUCUN ADALETİ

Mourinho, maçın skorunun adil olduğunu vurguladı ve, “Rakip çok geride, fiziksel bir savunma yaptı. Öyle olunca rakip 10 ya da 11 fark etmiyor” şeklinde konuştu. Buna ek olarak, “11’e 11 olmadığında önde baskıda zorlanırsınız ama savunmada zorlanmazsanız” ifadesini kullandı. Geride savunmanın iyi yapıldığını ve ikinci bölgede zorluklar yaşadıklarını da dile getirdi, “Burada oynanan her maç zorlu. Bugünkü sonuç adil bir sonuç oldu” dedi.

DUVAR GİBİ SAVUNMA

Mourinho, karşılaşmada bir duvara karşı oynadıklarını belirterek, “Duvar gibi savunma yaptılar. Oyuncuların ve teknik direktörlerinin hakkını vermek lazım” ifadelerini kullandı. Çağlar Söyüncü’nün fiziksel probleminin olduğunu ve bu sebepten kadroda yer almadığını söyleyen Mourinho, pozisyon üretememelerinin nedenine de değindi. “Rakibin hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Bugün bir duvara karşı oynadık” dedi. Uzun boylu savunma oyuncularının ve orta saha oyuncularının savaşıcı oyununu övdü, “Top sürekli havada olduğu zaman rakibe baskı yapamazsınız” diyerek zorlanmalarının sebeplerini açıkladı.

ANALİZ YETENEĞİ

Mourinho, Göztepe’yi iyi analiz ettiğini belirtti ve, “Evet çok iyi analiz ettiğimi düşünüyorum. Ben zaten onları geçen seneden beri analiz ediyorum” dedi. Göztepe’nin oyun tarzının sürekli benzerlik gösterdiğini hatırlatarak, bir oyuncunun gitmesi durumunda bile yerini alan oyuncunun aynı özellikte olduğunu söyledi. Ayrıca, geriden oyun kurulumunda herhangi bir sorun yaşamadıklarını ve bunun rakipten kaynaklandığını belirtip, “Geriden oyun kurmak bizim için çok kolaydı ama bizim için zor olan ondan sonraki o duvarı aşmaktı” ifadelerini kullandı.