Fenerbahçe, Göztepe ile İzmir’de buluşacak

FENERBAHÇE, TRENDSÜPER LİG’DE GÖZTEPE İLE KARŞILAŞIYOR

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’deki ilk karşılaşmasında Göztepe’yle İzmir’de buluşuyor. Gürsel Aksel Stadı’nda gerçekleştirilecek olan bu maç, saat 21.30’da başlayacak. Maçı Yasin Kol yönetiyor ve ona yardımcı olarak Ceyhun Sesigüzel ile Mehmet Kısal görev yapıyor. Ayrıca, VAR hakemi olarak Onur Özütoprak atanmış durumda.

YAYIN VE TAKIM KADROLARI

Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından izlenebilecek. Göztepe’nin sahaya çıkacak oyuncuları arasında Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Ishola, Juan ve Janderson yer alıyor. Fenerbahçe ise İrfan Can Eğribayat, Semedo, Yusuf, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, Duran ve En-Nesyri ile sahada olacak.