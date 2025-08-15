Haberler

Fenerbahçe, Göztepe Maçı İçin Hazır

FENERBAHÇE’NİN OYNAYACAĞI MAÇIN DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in 2. hafta karşılaşmasında Göztepe ile Fenerbahçe, 21:30’da İzmir’de buluşacak. Fenerbahçe, bu önemli maç için deplasman kadrosunu belirledi. Takımda bazı oyuncular yer almazken, Diego Carlos, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Emre Mor ve Ognjen Mimovic kadroda bulunmuyor.

KADRODA YER ALMAYAN OYUNCULAR

Fenerbahçe’nin kadrosuna dahil edilmeyen oyuncular, takımın mücadele gücünü etkileyebilir. Bu isimler, sakatlık veya teknik tercih gibi nedenlerden ötürü bu önemli karşılaşmada yer almıyor. Fenerbahçe’nin belirlenen kadrosu ise şu şekildedir:

