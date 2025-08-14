Haberler

Fenerbahçe, Göztepe Maçına Hazırlanıyor

MAÇ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe ile oynayacağı deplasman maçının hazırlıklarına antrenman yaparak başladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde, Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koordinasyon ve reaksiyon koşuları ile başladı.

Antrenmanın devamında sarı-lacivertli takım, pas çalışmaları üzerinde yoğunlaştı ve idmanı çift kale maçlarla sonlandırdı. Feyenoord maçında ilk 11’de başlayan ve oyuncular, 60 dakikadan fazla süre alan futbolcular ise rejenerasyon programı ve aktif dinlenme üzerine çalışmalar yaptı.

Sarı-lacivertliler, Göztepe ile oynayacakları maçın hazırlıklarını yarın gerçekleştirecekleri antrenmanla tamamlayacak.

TÜGVA Batman Cami Etkinliği Düzenledi

TÜGVA'nın Batman İl Temsilciliği, 50 okuldan 1,500 öğrenciyi bir araya getiren cami etkinliği düzenledi. Etkinlikte salavatlar okundu, şükür namazı kılındı ve hediyeler verildi.
Tır Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Elazığ-Bingöl Karayolu'nda bir trafik kazası gerçekleşti; soğuk et yüklü tırın kamyona çarpması sonucu tır sürücüsü hayatını kaybetti, sağlık ve güvenlik ekipleri bölgeye intikal etti.

