Fenerbahçe, Göztepe Maçına Hazırlanıyor

MAÇ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe ile oynayacağı deplasman maçının hazırlıklarına antrenman yaparak başladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde, Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koordinasyon ve reaksiyon koşuları ile başladı.

Antrenmanın devamında sarı-lacivertli takım, pas çalışmaları üzerinde yoğunlaştı ve idmanı çift kale maçlarla sonlandırdı. Feyenoord maçında ilk 11’de başlayan ve oyuncular, 60 dakikadan fazla süre alan futbolcular ise rejenerasyon programı ve aktif dinlenme üzerine çalışmalar yaptı.

Sarı-lacivertliler, Göztepe ile oynayacakları maçın hazırlıklarını yarın gerçekleştirecekleri antrenmanla tamamlayacak.