Haberler

Fenerbahçe, Göztepe Maçına Hazırlanıyor

FENERBAHÇE MAÇ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Fenerbahçe, 16 Ağustos Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadyumu’nda Göztepe ile oynayacağı Süper Lig 2’nci hafta maçı için hazırlıkları sabah saatlerinde düzenlediği antrenmanla başlattı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde, Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenman, ısınma, koordinasyon ve reaksiyon koşuları ile başladı.

ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI

Antrenmanın devamında oyuncular, pas çalışmaları gerçekleştirdi. Işıklar altında yoğun geçen idman, çift kale maçlarla sona erdi. Feyenoord karşılaşmasında ilk 11’de yer alan futbolcular ise 60 dakika süresince sahada kalırken, rejenerasyon programı ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

ANTRAINMA PROGRAMI DEVAM EDİYOR

Sarı-lacivertliler, Göztepe maçı için olan hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Adana’da Yangınlar İçin Dua Edildi

Feke ilçesinde, orman yangınlarına son vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlar dua etti, hayatını kaybeden orman işçileri anıldı ve Kur'an okunarak anma yapıldı.
Haberler

İstanbul’da MICE Sektörü Buluştu

İstanbul Ticaret Odası'nın düzenlediği toplantıda, MICE sektörünün geleceği için dört temel hedef belirlendi ve kongre turizmi potansiyelinin artırılması amaçlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.