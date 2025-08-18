Fenerbahçe, Göztepe’ye karşı hayal kırıklığı

FENERBAHÇE TARAFTARLARINI ÜZERİNDEN HAYAL KIRIKLIĞI YAŞANDI

Feyenoord ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde etkileyici ve baskı ile dolu bir futbol sergileyen Fenerbahçe, taraftarlarının Göztepe deplasmanında aynı performansı beklemesi üzerine hayal kırıklığı ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, İzmir’de 0-0 berabere kalarak lige kayıpla başlamış oldu. Feyenoord karşısında rakip savunmayı aşmakta büyük baskı oluşturan Fenerbahçe, bu etkiyi gollerle de taçlandırmıştı.

TEKNİK DİREKTÖR MOURINHO’NUN STRATEJİSİ BU KEZ ÇALIŞMADI

Teknik Direktör Jose Mourinho, Feyenoord maçında kazanan kadrosunu sahaya sürdü fakat Mert Müldür’ün sakatlığı dışında bu planını Göztepe maçında da sürdürdü. Ancak, Hollanda ekibi karşısında çok iyi işleyen planın, Göztepe deplasmanında istenen sonucu verememesi dikkat çekti. Göztepe, takımlarında oluşturduğu sağlam defans ve etkili diziliş ile Mourinho’nun ‘baskı’ planını geçersiz kıldı. Sarı-lacivertlilerin hücum oyuncuları, rakip ceza sahasında pek fazla topla buluşma şansı bulamadı.

KONTRATAKTA GOL YEMEME STRATEJİSİ SORUN OLDU

Geçen sezon kapanan takımlara karşı çözüm bulmakta sıkıntı yaşayan Mourinho, bu sefer risk alarak kontrataktan gol yememe hedefindeydi. Ancak bu yaklaşım, takımın sisteminin ve oyun planının işleyişini olumsuz etkiledi. Dusan Tadic’in takım kadrosundan ayrılması, ‘yaratıcı oyuncu’ eksikliğini de daha ilk hafta itibarıyla gözler önüne serdi. 10 numara pozisyonunda görev yapan Szymanski, çok koşup başarılı mücadele verse de yaratıcılık anlamında bekleneni karşılayamadı. Bu durum, Jose Mourinho’nun defansif takımlara karşı maçın kilidini açacak oyuncular arayışına yönelmesine neden oldu.