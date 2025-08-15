Fenerbahçe, Göztepe’ye Konuk Olacak

FENERBAHÇE İZMİR’DE TARAFTARLA BULUŞTU

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında yarın Göztepe ile karşılaşmak üzere İzmir’e ulaştı. Adnan Menderes Havalimanı’na inen sarı-lacivertli futbolcular, coşkulu bir şekilde karşılandı. Taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde oyuncuları yanlarına çağırarak destek verdi.

OTEL YOLCULUĞU VE KAFİLADA YER ALAN İSİMLER

Fenerbahçeli takım, havalimanından sonra otobüsle konaklayacakları otele geçiş yaptı. Sarı-lacivertli kafilede, İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun yer aldı.

MAÇ SAATİ VE STADYUM BİLGİSİ

Fenerbahçe, yarın saat 21.30’da Gürsel Aksel Stadı’nda Göztepe ile karşılaşacak. Maç, sarı-lacivertli takım için önemli bir mücadele olacak.