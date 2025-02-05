Fenerbahçe Grupta 2’de 2 Yapabilecek Mi?

GÜNÜN İDDAA PROGRAMI

Misli’de günün iddaa programı içinde en popüler bahisler ve Misli yazarlarının bu maçlar hakkında yaptıkları yorumlar derlendi. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla burada deneyimlemek mümkün.

LEGANES – REAL MADRID MAÇ SONUCU 2

Günün iddaa programında en fazla ilgi gören maç Leganes – Real Madrid karşılaşması oldu. Misli üyelerinin %65’i Arda Güler ve ekibinden galibiyet bekliyor. Misli Yazarı Tutmaz Tahminler’in yorumu şöyle: “Leganes savunma takımı. Bu maçta da Real’e gol atmaları zor. Real, hafta sonunda Espanyol’a kaybedip önemli bir sürprize imza attı. Ligde rahat yendikleri Leganes’i kupada da geçmelerini bekliyorum.”

FENERBAHÇE – ERZURUMSPOR FK 2.5 GOL ÜSTÜ

Şampiyon Oran bülteninde yer alan bir diğer dikkat çeken maç ise Fenerbahçe – Erzurumspor FK karşılaşması. Kuponunu bu karşılaşmaya ekleyen Misli üyelerinin %9’u maçın gollü geçeceğini düşünüyor. Misli Yorumcusu Sabri Ugan’ın tahmini şöyle: “Fenerbahçe ne kadar rotasyon yapsa da kadrosu Erzurumspor’dan en az üç gömlek üstün. Farklı şekilde kazanmalarını bekliyorum. Ama eğer odaklanma sorunu yaşarlarsa o zaman belki Erzurumspor fırsattan istifade bir gol bulabilir. Bu maçın sürprizi de zaten Erzurumspor’un gol bulması olur. Burası kupa meydanı ve oran hiç fena değil.”

NEWCASTLE UNITED – ARSENAL MAÇ SONUCU 2

İngiltere EFL Kupası’nda Arsenal, deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak. Bu karşılaşmayı bahis yapan Misli üyelerinin %20’si Londra ekibinin galibiyetine oynuyor. Misli Yorumcusu Barış Keklik’in tahmini şöyle: “İki ekip de oldukça formda. Arsenal’de Jesus ve Saka’nın eksikliği sorun yaratıyor gibi gözükse de takım olarak harika işler yapıyorlar. Newcastle United ise Alexander Isak’ın olağanüstü performansı ve takım oyunundaki gelişme ile çok daha iyi bir takım haline geldi. Yarı final mücadelesinde karşılıklı gol izleriz.”

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