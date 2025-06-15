Fenerbahçe, Guessand’a Teklifte Bulundu

FENERBAHÇE GOLCÜ ARAYIŞLARINI SÜRDÜRÜYOR

Yeni sezon için hücum hattında golcü arayışlarını aktif şekilde sürdüren Fenerbahçe, Fransa’da aradığı oyuncuyu bulmuş durumda. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Fenerbahçe, Nice takımının 23 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet oyuncusu Evann Guessand için resmi bir teklifte bulundu. Ancak, Guessand için tek talip olan ekibin Fenerbahçe olmadığı vurgulanıyor. Sarı-lacivertlilerin yanı sıra Premier Lig’den de çeşitli tekliflerin geldiği ve 23 yaşındaki futbolcunun menajeri ile bu teklifleri değerlendirdiği ifade ediliyor.

NICE BEKLENTİSİNİ YÜKSEK TUTUYOR

Fransız medyasında yer alan haberlere göre, Nice kulübü Evann Guessand için 30 milyon euroluk bir teklif bekliyor. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Guessand, 42 maçta görev alarak 13 gol ve 10 asistlik bir başarı sergiledi. Ayrıca, 1.88 boyundaki forvet oyuncusunun piyasa değeri 25 milyon euro olarak kaydediliyor.