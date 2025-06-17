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Fenerbahçe, Guessand İçin 30 Milyon Euro

ÖNEMLİ TRANSFER GELİŞMELERİ

Fenerbahçe, transfer konusunda dikkate değer adımlar atıyor. Sarı-lacivertlilerin gündeminde bulunan Nice oyuncusu Evann Guessand için resmi teklif hızlı bir şekilde gündeme geldi. Sky medya kuruluşunda çıkan haberlere göre, Fenerbahçe, Guessand için Nice kulübüne toplamda 30 milyon euro tutarında bir teklif sundu. Teklifin, 25 milyon euronun yanı sıra 5 milyon euro bonus içerecek şekilde düzenlendiği bildirildi.

TEKNİK DİREKTÖRÜN GÖRÜŞMESİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun, 23 yaşındaki genç futbolcu ile Zoom üzerinden bir görüşme gerçekleştirdiği de belirtildi. Bu görüşme, Fenerbahçe’nin Guessand’ı kadrosuna katma konusundaki kararlılığını ve oyuncuya olan ilgisini gösteriyor. Ancak Nice kulübü, Fenerbahçe’den gelen bu 30 milyon euroluk teklifi reddettiği bilgisini paylaştı.

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