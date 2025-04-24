Fenerbahçe, Güneş Çapa’nın Vefatını Duyurdu

FENERBAHÇE’DEN ÜZÜCÜ AÇIKLAMA

Fenerbahçe, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın ilk kaptanı ve eski sporcusu Güneş Çapa’nın vefat ettiğini duyurdu. Güneş Çapa, hem voleybol hem de basketbol branşlarında Fenerbahçe forması giymiş, çeşitli kulüplerde elde ettiği şampiyonluklarla Türk sporuna önemli katkılarda bulunmuş bir sporcu olarak anılıyor. Ayrıca, milli takımda kaptanlık yaparak bu unvanı taşıyan Güneş Çapa, Türkiye’de voleybolun gelişimine önemli katkılar sağladı.

TAZİYE PAYLAŞIMI YAPILDI

Konuya ilişkin Fenerbahçe, sosyal medya hesaplarından bir taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, “Voleybol milli takımımızın ilk kadın kaptanı, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun ilk kadın üyesi olma unvanını taşıyan, hem kadın basketbol hem de kadın voleybol takımlarımızda Çubuklumuzu terleten Güneş Çapa’nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Güneş Çapa’ya Allah’tan rahmet, değerli ailesi başta olmak üzere sevenleri ve camiamıza başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi. Bu paylaşım, Çapa’nın hem spordaki katkılarını hem de bıraktığı mirası anmak amacıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

ÇAPA’NIN SPOR YAŞAMI

Güneş Çapa, voleybol alanındaki kariyerinin yanı sıra basketbol da oynamasıyla dikkat çekti. Türkiye’deki çeşitli kulüplerde kazandığı başarılarla adını duyurmuş ve kadın sporuna ilham veren bir isim haline gelmiştir. Vefatı, spor camiasında derin bir üzüntü oluşturmuş ve pek çok sporcu ve taraftar tarafından tepkilerle karşılanmıştır. Güneş Çapa’nın anısı, Türk sporundaki önemli kadın figürlerinden biri olarak sonsuza dek yaşayacaktır.