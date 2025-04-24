Fenerbahçe, Güneş Çapa’ya Taziye Mesajı Yayınladı

FENERBAHÇE KULÜBÜ’NDEN TAZİYE MESAJI

Fenerbahçe Kulübü, geçmişte kadın voleybol takımında mücadele eden Güneş Çapa için bir taziye mesajı yayınladı. Kulübün sosyal medya platformunda duyurulan mesajda, “Voleybol Milli Takımımızın ilk kadın kaptanı, Türkiye Voleybol Federasyonunun ilk kadın üyesi olma unvanına sahip olan, hem kadın basketbol hem de kadın voleybol takımlarımızda çubuklumuzu terleten Güneş Çapa’nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Güneş Çapa’ya Allah’tan rahmet, değerli ailesi başta olmak üzere sevenleri ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.” denildi.