Fenerbahçe Hakem Kararlarına Tepki Gösterdi

FENERBAHÇE’DEN HAKEM AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan maçın hakemi Ali Şansalan hakkında bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli ekip, hakem kararlarının yine aynı takım lehine verildiğini belirterek, MHK ve TFF’ye “Bu rezaletin hesabı derhal sorulmalı” çağrısında bulundu.

HAKEM KARARLARIYLA İLGİLİ TEPKİLER

Açıklamada, “Ligin ilk haftasında, daha başlama vuruşunun üzerinden dakikalar yeni geçmişken, yıllardır tüm futbolseverlerin hafızalarına kazınmış hakem kararlarının benzerleri yine aynı takım lehine bu akşam da sahnelenmiştir.” denildi. Fenerbahçe, sezonun ilk gününden itibaren aynı senaryonun yeniden uygulandığını ve “tiyatronun perdelerinin yeniden aralandığını” ifade etti.

MHK’YE ÇAĞRI YAPILDI

Açıklamanın devamında, TFF Başkan ve Yönetim Kurulu’na çağrı yapılarak, “ilk haftadan bu rezalete imza atan MHK’den bunun hesabını en kısa sürede sormalıdır.” ifadesine yer verildi. Ayrıca, hem VAR atamasının hem de Ali Şansalan’ın bu maça atanmasının zihniyetinin açıkça ortada olduğuna vurgu yapıldı.

KİRLİ YAPILAR VE HESAP VERME ZAMANI

Son olarak, “MHK Başkanı’nın dünü, bugünü, geçmişten geleceğe tüm ilişkileri her yönüyle araştırılmalıdır! Türk futbolundaki bu kirli yapı, er ya da geç herkesin gözü önünde hesap verecektir.” şeklinde bir değerlendirme yapıldı.