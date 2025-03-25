Fenerbahçe Halkbank’ı Yenip Kupa Voley Kazandı

FENERBAHÇE MEDİCANA KUPAYI KAZANDI

2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Medicana, Halkbank’ı 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Mücadele, Rize’deki Yenişehir Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Maçın hakemliğini Ozan Sarıkaya ve Yavuz Akdemir üstlendi.

HAKLİK VE TALİHLİ OYUNCULAR

Halkbank takımında, Yunus Emre Tayaz, Micah Kupono Maa, Dick Kooy, Sercan Yuksel Bidak, Mirza Lagumdzija ve Yoandy Leal Hidalgo forma giydi. Yedekler arasında Volkan Döne, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Marek Sotola ve İzzet Ünver yer aldı. Başantrenör Igor Kolakovic yönetimindeki Halkbank, mücadelede elinden geleni yaptı.

Fenerbahçe’yi ise Earvin Ngapeth, Hakki Capkinoglu, Kaan Gurbuz, Yigit Gulmezoglu, Jeffrey Jendryk ve Fabian Drzyzga temsil etti. Yedek oyuncular Caner Dengin, Baturalp Burak Güngör, Caner Pekşen ve Luburic, başantrenör Slobodan Kovac önderliğinde sahada yer aldı.

SETLERİN DAĞILIMI VE MAÇ SÜRESİ

Maç sırasında setler; 19-25, 23-25 ve 17-25 şeklinde sonuçlandı. Toplamda 89 dakika süren mücadelede set süreleri ise sırasıyla 28, 34 ve 27 dakika olarak kaydedildi.