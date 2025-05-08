Fenerbahçe Hazırlığını Tamamladı, İstanbul

FENERBAHÇE MAÇ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında yarın oynayacağı RAMS Başakşehir maçına yönelik hazırlıklarını bir antrenman ile sonlandırdı. Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarının ardından devam etti.

FUTBOLCULAR PAS VE TAKTİK ÇALIŞMALARI YAPTI

Futbolcular, antrenman boyunca iki grup halinde top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalar, taktiksel ve bireysel uygulamalar ile sona erdi.