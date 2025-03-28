Fenerbahçe Her Maçına Yabancı Hakem İstiyor

FENERBAHÇE’NİN BAŞARI SEVİNCİ

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Bodrum FK’yı 4-2 yenerek elde ettikleri galibiyet sonrasında basın mensuplarına önemli açıklamalar yaptı. Ilıcalı, bu zaferin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek, “Son zamanların en formda takımlarından biriyle oynadık. Bodrumspor son maçlarında gol dahi yemedi. Ligde son haftalara girdikçe düşme hattındaki takımların performansları da arttı. Oyuncularımız maça çok konsantre başladılar. Erken avantaj elde ettik. Çok mutluyum. Yönetici arkadaşlarımızla birlikte galibiyet sevinci yaşadık. Hocamıza ve futbolcularımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

OLAYLARA SAYGILI YAKLAŞIM

Bodrumspor maçında yaşanan bazı olaylara da değinen Ilıcalı, “Çok deplasmana gidiyoruz. Bodrum’da da güzel ağırlandık. Münferit olayları Bodrum camiasına mal edemeyiz. Olur böyle şeyler ancak saygı çok önemli. Başkanımızla ilgili saygısız bazı ifadeler kullanıldı. Biz de gereken tepkiyi yönetim olarak gösterdik. Karşı taraftan da özür mesajı geldi. İnsanlara çok hakim olamıyorsunuz. Fevri hareketler olabilir. Ben bu tarz olayların büyümeden engellenmesinden yanayım. Yönetim olarak tepki gösterdik ve olay büyümedi” ifadelerini kullandı.

YABANCI HAKEM TALEBİ

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin her maça yabancı hakem istediğini belirtip, “Bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Yanlışım varsa hatırlatsa herhangi birisi çok mutlu olurum. Ağustos ayının ortasından beri ‘Yabancı VAR, yabancı hakem’ dedik. Başka hiçbir söylemimiz olmadı. Haftalarca, aylarca bu görüşümüzü hep söyledik. Duruma göre konuşmadık. Yabancı hakem istediğimizin sebebi de adalet istememizdi” dedi. Hakem hatalarıyla ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulunan Ilıcalı, “Bugün bile hiç alakasız bir penaltı oldu. Penaltı olduğunu asla düşünmüyoruz. VAR’dan geldi ve VAR’da yabancıydı. Asla bununla ilgili art niyet mesajı vermiyoruz. Hatadır dedik. Yabancı hakem istememizin sebebi, hataların eşit dağılımını sağlamak” şeklinde görüş bildirdi.

ADALAT VE HAKEMLERİN DURUMU

Ilıcalı, Türk hakemlerinin yaşadığı baskının yabancı hakemlerin gelmesini gerektirdiğini savunarak, “Bizim duruşumuz belli. Biz adalet istiyoruz. Yabancı VAR’ı biz istedik. Evimizdeki maçlarda yabancı hakem, dışarıda yabancı hakem istiyoruz. Türk hakem istemiyoruz. Hep yabancı hakem istiyoruz. Talebimiz bu. Biz sonuç itibarıyla isteğimizi bildiriyoruz, hep bildirdik” dedi.