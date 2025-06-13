Fenerbahçe, Heung-min Son İçin Teklif Yaptı

TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Fenerbahçe, Süper Lig’de yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Sarı-lacivertli takımın radarında, Tottenham forması giyen Heung-min Son’un bulunduğu iddia edildi. Fenerbahçe yönetiminin yıldız oyuncu için yaptığı teklif de gün yüzüne çıktı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Fenerbahçe, Jose Mourinho’nun özel isteği ile eski öğrencisi Son ile görüşmelere girişti. Tottenham teknik direktörü Ange Postecoglou’nun takımdan ayrılmasının ardından, Heung-min Son’un da ayrılma kararı aldığı belirtildi. Bu durum, Fenerbahçe’yi harekete geçirdi.

PAYLAŞILAN MAAŞ TEKLİFİ

Dünyaca ünlü futbolcunun menajerlik şirketi CAA Base ile bağlantılar kurulduktan sonra, 12 milyon euro tutarında bir maaş teklifi önerildi. CAA Base, aynı zamanda Jose Mourinho ile de çalışıyor.