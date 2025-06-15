Fenerbahçe, Heung-Min Son’u istiyor

FENERBAHÇE’DEN TRANSFER HAMLESİ

Gelecek sezon Süper Lig’de kesin şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, bu amaçla transferinde büyük adımlar atmaya kararlı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, eski oyuncusu ile bağlantı kurdu. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Mourinho, Heung-Min Son ile görüştü. Mourinho’nun Koreli yıldızı Fenerbahçe’ye davet ettiği ve birlikte başarılı bir takım kurma fikrini paylaştığı belirtildi. Yıldız oyuncunun da Fenerbahçe’ye katılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

HEUNG-MİN SON İÇİN TALEP

Diğer yandan, Tottenham Hotspur kulübü 32 yaşındaki oyuncu için istediği bonservis bedelini açıkladı. İngiliz ekibinin Uzak Doğu’daki anlaşmalarından ötürü Heung-Min Son transferi için 30 milyon euro bonservis talep ettiği kaydedildi. Geçtiğimiz sezon boyunca 46 maçta görev alan Son, 11 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncu, takımının UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyon olmasında önemli bir rol oynadı.