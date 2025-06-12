Fenerbahçe, Heung-min Son’u istiyor

TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZLANIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig’deki sezon öncesi transfer çalışmalarında hız kazandı. Jose Mourinho’nun hızlı kanat talimatı doğrultusunda hareket eden Sarı-lacivertliler, Tottenham’dan ayrılması beklenen Heung-min Son için adımlar atmaya başladı. 32 yaşındaki futbolcu, eski başkan Aziz Yıldırım’ın transfer listesinde en üst sırada yer alıyordu. Yıldırım’ın seçilmesi halinde Güney Koreli oyuncu için harekete geçeceği iddiaları gündemdeydi.

HEUNG-MIN SON’UN DURUMU

Geçtiğimiz sezon, efsanesi olduğu Tottenham ile sözleşmesini 1 yıl uzatan Heung-min Son, şu an takımdan ayrılma kararı aldı. Bu durum, dünya genelinden birçok kulüp için fırsat oluşturdu. Güney Koreli yıldız oyuncunun hem kendi ülkesi hem de Avrupa’dan birçok talibi ortaya çıktı. Fenerbahçe yönetimi, bu yarışta geri kalmamak için hızlı bir şekilde harekete geçti.