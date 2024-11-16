Fenerbahçe, Hull City’den Yıldız Getiriyor

FENERBAHÇE TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Kış transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe harekete geçti. Sarı-lacivertlilerde Asbaşkan Acun Ilıcalı, Premier Lig ekibi Hull City’nin 17 yaşındaki yıldızını Fenerbahçe’ye getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Detaylar yavaş yavaş netleşiyor.

CRISTIAN MEDINA TRANSFERİ

Fenerbahçe’nin transfer listesinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, yaz döneminde kadrosuna katamadığı Cristian Medina ile ilgilenmeye devam ediyor. Ocak ayında Tangocu için yeni bir teklif sunmayı planlayan Fenerbahçe, genç orta saha oyuncusunun kendi kulübü Boca Juniors’a rest çektiğini ve kulüpler arasında anlaşma sağlanmazsa bir daha Boca Juniors forması giymeyeceğini bildirdiğini aktarıyor. Bu durumun ardından kadro dışı kalan Medina, uzun süre bireysel antrenman yapıyor. Boca Juniors Yönetimi ise Fenerbahçe ile anlaşma zemini arıyor.

BOCA JUNIORS VE FENERBAHÇE PAZARLIĞI

Cristian Medina için 10+5 milyon Dolar’lık bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlandığı belirtiliyor. Ancak Fenerbahçe, ödemeyi uzun bir süre yayarak gerçekleştirmek istiyor. Boca Juniors, sunulan ödeme planında 2026’ya kadar yalnızca 2.6 milyon Dolar almayı kabul etmiyor ve verginin bir kısmını Fenerbahçe’nin üstlenmesini talep ediyor. İki kulüp, ödeme planı üzerinde pazarlıklara devam ediyor. Cristian Medina, yıllık 1.5 milyon Euro maaş teklifini kabul etti. Her konuda anlaşılmış durumda olan genç futbolcu, kulüplerin anlaşması halinde sezonun kalan kısmında Boca forması giyecek, aksi takdirde bireysel çalışmalarına devam edecek.

JOSHUA KING İÇİN GİRİŞİMLER SÜRÜYOR

Fenerbahçe, sürpriz bir yıldız adayının peşinde. Asbaşkan Acun Ilıcalı, Hull’de forma giyen Joshua King’i Fenerbahçe’ye kazandırmak için kolları sıvadı. Hull City için hazırlanan rapordan etkilenen Ilıcalı, sportif direktör Mario Branco’ya 17 yaşındaki orta saha oyuncusunu takip etmesi ve gerekli girişimleri başlatması talimatını verdi. Branco, bugünkü İngiltere U19 ve Bulgaristan U19 maçı için stadyumda yer almayı planlıyor.

GENÇ YETENEK JOSHUA KING

Joshua King, geçen ocak ayında Fulham ile profesyonel sözleşme imzaladı. Bu sezon Fulham B takımında 7 resmi karşılaşmaya çıkıp 2 gol, 3 asistlik bir katkı sağladı. 17 yaşında olmasına rağmen Fulham B takımında düzenli forma giyen King, 15 Ekim’de İngiltere U19 takımının Fransa karşısında 4-2 galip geldiği maçta 1 gol ve 1 asistle dikkat çekti. Genç oyuncunun bugün Bulgaristan ile oynanacak maçta da ilk 11’de başlaması bekleniyor. Joshua King, hem ofansif hem de defansif orta saha olarak görev yapabiliyor.