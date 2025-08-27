Haberler

Fenerbahçe İçin Maç Büyük Önemde

FENERBAHÇE İÇİN KRİTİK MAÇ

Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalmak isteyen Fenerbahçe için bu maç büyük bir öneme sahip. Benfica-Fenerbahçe karşılaşması, her iki takımın sahadaki taktik mücadeleleri hakkında önemli ipuçları sunuyor. Peki, bu zorlu maça hangi oyuncular çıkacak? Benfica’nın muhtemel 11’i şu şekilde: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Barreiro, Rios, Barrenechea, Aursnes, Schjelderup, Pavlidis.

FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL 11’İ

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i ise: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri. Bu önemli karşılaşma, Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic tarafından yönetilecek ve Vincic’e Tomaz Klancnik ile Andaz Kovacic yardımcı olacak. Vincic, önceki sezon gerçekleştirilen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de düdük çalmıştı.

FENERBAHÇE’NİN AVRUPA KARNESİ

Fenerbahçe, Avrupa’nın 1 numaralı organizasyonunun elemeleri kapsamında yarın 42. maçına çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı 41 karşılaşmada 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 yenilgi elde eden sarı-lacivertli ekip, 62 gol atıp, kalesinde 50 gole engel olamıyor. Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki toplam 289 müsabakada 114 galibiyet alırken, 113 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, 62 maçta ise rakipleriyle berabere kaldı. Avrupa kupalarında 397 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 411 gol gördü.

