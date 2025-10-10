Fenerbahçe İki Futbolcusunu Satışa Çıkardı

Fenerbahçe’de İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco’nun raporuna dayanarak önemli bir karar alındı. Sarı-lacivertli kulüp, Sebastian Szymanski ve Youssef En Nesyri için transfer izni çıkardı. İki futbolcunun satışıyla birlikte 45 milyon euro civarında bir gelir elde edilmesi planlanıyor. Domenico Tedesco’nun yönetimiyle yeni bir döneme adım atan Fenerbahçe, ara transfer hazırlıklarını hızlandırıyor.

TEKNİK ADAMIN RAPI

Tedesco’nun sunduğu raporda, öncelik olarak 8 numara ve santrfor mevkilerine transfer yapılmasının gerektiği vurgulandı. Bununla birlikte bazı oyuncular için de ayrılık önerisi yer aldı. Aldığı bilgilere göre Tedesco, Szymanski ve En Nesyri hakkında “satılabilir” değerlendirmesi yaptı. Kulüp yöneticileri bu bağlamda ilgili futbolcuların menajerleriyle irtibat kurmaya başladı.

YENİ TAKIM BULMA İZNİ

Başkan Sadettin Saran ve ekibi, her iki oyuncuya da yeni kulüpleri bulmaları için yeşil ışık yaktı. Özellikle Suudi Arabistan kulüplerinden, her iki oyuncuya yönelik ciddi teklifler geldiği öğrenildi. Orta Doğu ekiplerinin transfer sürecini yakından takip ettiği bildirilirken, Fenerbahçe yönetimi bu satışlardan toplam 45 milyon euro gelir hedefliyor.