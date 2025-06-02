Fenerbahçe, İkinci Sırada Sezonu Tamamladı

SÜPER LİG’DE FENERBAHÇE’NİN PERFORMANSI

Süper Lig’de 2024-25 sezonuna şampiyonluk hedefiyle başlayan Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ligi ikinci sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler, 36 maçta 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşamış, toplamda 84 puan toplayarak şampiyon Galatasaray’ın 11 puan gerisinde kaldı. Bu sezon Fenerbahçe, rakip filelere 90 gol gönderirken, kalesinde 39 gol gördü. Fenerbahçe, 2024-25 sezonunu da ikinci sırada bitirerek son 4 sezonu bu konumda tamamlamış oldu. Bu süreçte 1 kez Trabzonspor ve 3 kez Galatasaray şampiyonluk yaşadı. Fenerbahçe, ayrıca son 5 sezondur puan farkı olarak en uzak olduğu sezonu geçirdi.

VAR ÜSTÜNLÜĞÜNDE GALİBİYET ALAMADI

Ligi ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, şampiyon Galatasaray, üçüncülükteki Samsunspor ve dördüncülükteki Beşiktaş’a karşı bu sezonda galibiyet alamadı. Fenerbahçe, Galatasaray’a evinde 3-1 kaybedip, deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Samsunspor karşısında deplasmanda 2-2 berabere kalırken, iç sahada da 0-0’lık sonuçla sahadan ayrıldı. Beşiktaş ile iki maçta da 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, toplamda bu maçlarda 15 puan kaybetti. Ayrıca Fenerbahçe’nin sezonu derbi galibiyeti olmadan tamamlaması da dikkat çekti.

2024-25 sezonunda Fenerbahçe’nin ligdeki en golcü oyuncusu Youssef En Nesyri oldu. 27 yaşındaki Faslı futbolcu, 34 maçta rakip filelere 20 gol atıp, 6 asist yaptı. En Nesyri, bu performansıyla ligde toplamda 26 gole katkı sağladı.

DUSAN TADIC’İN KATKISI

Fenerbahçe’ye veda eden 36 yaşındaki Dusan Tadic, Süper Lig’de çift haneli gol ve asist katkısına ulaştı. 35 maçta 11 gol ve 14 asistle 25 gole etki sağladı. Tadic, ilk sezonunda da 10 gol ve 14 asist yapmıştı. Bu sezon itibarıyla asist kralı olarak sezonu tamamladı.

İRFAN CAN KAHVECİ’NİN PERFORMANSI

Teknik direktör Jose Mourinho tarafından forma şansı bulamayan İrfan Can Kahveci, 2024-25 sezonunda 26 maçta 2 gol ve 3 asist yaparak bir önceki sezonun çok gerisinde kaldı. 2023-24 sezonunda ise 31 maçta 12 gol ve 9 asistle toplamda 21 gole katkı sağlamıştı.

VEDA TÖRENİ

Fenerbahçe’de 2 sezondur forma giyen Edin Dzeko ve Dusan Tadic’in dönemleri sona erdi. Sarı-lacivertli ekibe önemli katkılar sağlayan iki futbolcu, takıma veda etti. Dzeko ve Tadic’e yapılan veda töreninde, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, “Bu yıl kariyerimin 25’inci yılı. Sizin gibi profesyonellerle tanıştım ama sizden daha iyi profesyonellerle hiç tanışmadım. Teşekkürler.” sözlerini sarf etti. Dzeko, bu sezon ligde 14 gol ve 9 asist sağlarken, Tadic 11 gol ve 14 asist yaptı.

BAŞKAN ALİ KOÇ’UN ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkanlık kariyerinin 7’nci sezonunda da şampiyonluk yaşayamadı. Sezon öncesi yapılan seçimde yeniden başkanlık görevine gelen Koç, teknik direktör olarak Jose Mourinho’yu göreve getirdi. Koç, tüm kontrolü deneyimli hocaya bıraktı fakat şampiyonluk hedefi gerçekleşmedi. Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısında puan farkını 3’e indirirken, son haftalarda yaşadığı kayıplar nedeniyle zirveden uzaklaştı.

TARAFTARDAN TEPKİ

Fenerbahçe taraftarı, takımlarının şampiyonluk yarışının uzağında kalması ve yönetim ile teknik ekibe yönelik tepkilerini gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, iç sahadaki son iki maçta “Ali Koç istifa”, “Yönetim istifa” ve “Aziz Yıldırım” sloganları attı. Bu karşılaşmalarda futbolculara da ıslıklı tepkiler oldu.