Fenerbahçe İle Benfica Anlaşma Sağladı

FENERBAHÇE VE BENFİCA ANLAŞMAYA VARDI

Süper Lig takımı Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda her açıdan mutabakat sağladı. Oyuncunun İstanbul’a geleceği tarih de kesinleşti. Mais Futebol’un aktardığına göre, Kerem Aktürkoğlu, Benfica’nın 16 Ağustos Cumartesi günü yapacağı lig mücadelesinden sonra resmi imzayı atmak üzere İstanbul’da olacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN TRANSFER DETAYLARI

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica’ya toplamda 22.5 milyon Euro bonservis bedeli ve 2.5 milyon Euro bonus ödeyecek. Oyuncu, geçtiğimiz sezonda Benfica’ya transfer oldu ve burada 54 karşılaşmada 16 gol atıp 13 asist gerçekleştirdi.