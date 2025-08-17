Fenerbahçe İle Göztepe 0-0 Berabere Kaldı

FENERBAHÇE LİGDE YENİ SEZONU AÇTI

Fenerbahçe, yeni sezonla birlikte ligdeki ilk gününde Alanyaspor maçı Şampiyonlar Ligi elemeleri nedeniyle ertelendi. Takım, ikinci haftada Göztepe ile karşı karşıya geldi. Bu mücadelede hakem Yasin Kol görev yaptı ve maç golsüz eşitlikle sona erdi. Sarı lacivertlilerin Mert Hakan Yandaş ve Mert Müldür gibi isimleri, tedbir amaçlı olarak İzmir’e götürülmedi. Bunun yanında, Çağlar Söyüncü, Diego Carlos, Cengiz Ünder ve Mimovic de teknik heyetin kararıyla kadroda yer almadı. Maçın 43. dakikasında Mourinho, soyunma odasına gitti. Maç sırasında toplam 3 kırmızı kart çıktı ve Fenerbahçe, 90+4 dakikada Talisca ile penaltı atışından yararlanamadı. Fenerbahçe’nin mücadale boyunca kaydedilen tek isabetli şut, Talisca’nın kaçırdığı bu penaltı oldu.

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

Maç 1. dakikada başladı. 20. dakikada Youssef En-Nesyri, Bokele’ye yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. 40. dakikada Göztepe’de Dennis’e sarı kart gösterildi. 42. dakikada Fenerbahçe’den Jhon Duran sarı kart aldı. 43. dakikada Göztepe’nin Arda Okan’ı da sarı kart gördü ve ilk yarı 45+2’de sona erdi.

İkinci yarı 53. dakikada Göztepe’den Juan sarı kart gördü. 59. dakikada Fenerbahçe’den Oosterwolde sarı kart aldı. 61. dakikada Göztepe’nin Juan, ikinci sarı kart sonrası kırmızı kart gördü. İtirazları nedeniyle İsmail Köybaşına da kırmızı kart gösterildi. 75. dakikada Fenerbahçe’de Semedo ve Duran, Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci ile değiştirildi. 85. dakikada Jayden Oosterwolde, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü. 87. dakikada En-Nesyri’nin yerine Cenk Tosun oyuna girdi. 89. dakikada Göztepe’nin Bokele’si, Talisca’ya yaptığı faul ile sarı kart gördü. 90+3’te Fenerbahçe, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı ancak 90+4’te Talisca’nın vuruşu ile bu fırsatı değerlendiremedi ve maç 90+6’da sona erdi.

FENERBAHÇE’DE TEK DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda’nın Feyenoord ekibiyle yaptığı geçmişteki maçta 1 değişiklikle Süper Lig’deki bu sezonki ilk karşılaşmasına çıktı. Mert Müldür’ün yerine Yusuf Çiçek, ilk 11’de yer aldı. Ev sahibi Göztepe ise 2’de 2 hedefliyor. Çaykur Rizespor’u deplasmanda 3-0 ile geçerek sezonu açan sarı kırmızılı takımda teknik direktör Stoilov, oyuncularından daha fazlasını bekliyor.

İLK 11’LER

Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Ishola, Juan, Janderson

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Semedo, Yusuf, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, Duran, En-Nesyri