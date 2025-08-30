Fenerbahçe İle Mourinho Başarı Göremedi

FENERBAHÇE’DE MOURO HİKAYESİ

Fenerbahçe’de 2. sezonunu geçiren Teknik Direktör Jose Mourinho’nun Türkiye macerası yaklaşık 15 ay sürdü. Sarı-lacivertli ekipteki Portekizli teknik adamlar arasında daha önce hiçbirisi şampiyonluk elde edemedi. Fenerbahçe, son olarak yolları ayrılan Jose Mourinho ile beklentileri karşılayamadı. Mourinho, kariyeri boyunca birçok başarı kazandığı halde, Fenerbahçe’de 2024-2025 sezonu başlangıcından itibaren 62 maça çıkıp, 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

PEREIRA VE JESUS’UN PERFORMANSLARI

Fenerbahçe tarihinde Mourinho dışında, Vitor Pereira ve Jorge Jesus gibi başka Portekizli teknik direktörler de görev yaptı. Pereira, Temmuz 2015’te takımın başına geçtiği ilk sezonundan sonra, takip eden yılda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde eliminaya uğramasının ardından yollar ayrıldı. Pereira yönetiminde Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda Süper Lig’de 34 maçta 22 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 74 puan topladı. Türkiye Kupası’nda finale kadar yükselen sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turunda Braga’ya elendi. Pereira’nın Türkiye’deki ikinci dönemi ise oldukça kısa sürdü. 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe, lige 3’te 3 ile başlayıp, ilerleyen haftalarda mağlubiyetler alarak zirve yarışında zorlanmaya başladı. UEFA Avrupa Ligi’nde play-off aşamasından başlayan ekip, gruplarda 6 puanla 3. sırayı aldı ve yoluna UEFA Konferans Ligi’nden devam etti.

19 Aralık 2021’deki Beşiktaş derbisinden sonra Pereira ile yollar ayrıldı ve teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal getirildi. Temmuz 2022’de ise başka bir Portekizli olan Jorge Jesus ile anlaşıldı. Jesus, ligde 36 karşılaşmada 80 puan toplayarak dikkat çekmesine rağmen derbi maçlardaki başarısız sonuçlar, şampiyonluğun kaybedilmesine sebep oldu. Fenerbahçe, Süper Lig, Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası’nda toplam 56 maçta 38 galibiyet, 10 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşarken, rakip kalelere 126 gol atıp 58 gol yedi. UEFA Avrupa Ligi’nde grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla’ya elendi. Türkiye Kupası’na 10 yıl aradan sonra ulaşan sarı-lacivertliler, finalde Başakşehir’i 2-0 yenerek kupayı kazandı.

YERLİ VE YABANCI TEKNİK DİREKTÖRLERİN BAŞARILARI

Mourinho ve Jesus, derbi galibiyetleri elde edemeyerek şampiyonluktan uzak kalırken, ligde derbi galibiyetini alan son yabancı teknik direktör Vitor Pereira oldu. İsmail Kartal ise son sezonunda ezeli rakipleriyle oynadığı 4 lig maçında 10 puan toplamayı başardı. Bu başarı, son yıllarda yabancı teknik adamlarla yaşanan zorlukların yanında dikkat çekici bir durum olarak kaldı. Jose Mourinho ve Jorge Jesus, ligdeki derbilerde 3 mağlubiyet yaşarken, yalnızca 1’er puan toplayabildi. Vitor Pereira, 21 Kasım 2021’de Galatasaray’a karşı oynanan maçta takımıyla birlikte 3 puana ulaştı.