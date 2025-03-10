Fenerbahçe İle Rangers Rövanş Maçı Ne Zaman?

SON DÖNEMDE SAVUNMA PERFORMANSI

Son zamanlarda ön plana çıkan Fenerbahçe, savunmasıyla dikkat çekiyor. Ancak UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda AZ Alkmaar karşısında kalesinde 3 gole engel olamaması dikkat çekti. Fenerbahçe’nin milli stoperi Çağlar Söyüncü, karşılaşmanın 14. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Çağlar, saha içinde müdahale aldı. Bu sezon oynanan 25 resmi maçta Fenerbahçe, kalesinde toplamda 3 gol gördü.

MAÇIN RÖVANŞI VE GOL İPTALLERİ

Rangers, Fenerbahçe karşısında 3-1’lik skoru elde ederken, iki golü VAR müdahalesi sonucu iptal edildi. Fenerbahçe ve Rangers’ın rövanşı ise 13 Mart Perşembe günü İskoçya’da gerçekleştirilecek. Bu sezon Avrupa kupalarında, Fenerbahçe ilk kez evinde 3 golü kalesinde gördü. Daha önceki 8 Avrupa karşılaşmasında, 2’si Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere, rakiplerine en fazla 1 gol şansı vermişti.