Fenerbahçe, İleride Daha İyi Olacak

FENERBAHÇE TEKNİK SORUMLUSU AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Fenerbahçe’nin Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Gençlerbirliği karşısında alınan galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, ileride çok daha iyi bir Fenerbahçe sunacaklarına inandığını söyledi. Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni deplasmanda 3-1 mağlup etti.

OYUNCULARI TEBRİK ETTİ

Müsabakanın sonrasında gerçekleştirilen basın toplantısında Zeki Murat Göle, “Öncelikle oyuncularımızı tebrik etmek gerekiyor. Çok yoğun bir dönemden çıktık. 3 günde bir maç oynuyoruz. Yolculuklarımız oluyor. Kısa, jenerasyonla geçen antrenmanlarımız oluyor. Toparlanması zor oluyor. Ona bugün özellikle ilk yarı mücadelelerinden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum fakat genel anlamda da tebrik etmek gerekiyor. Çünkü oyunu tutabilmek, böyle yorgunlukla savaşabilmek bazen kolay olmuyor” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ YARILIK PERFORMANSI DEĞERLENDİRDİ

Zeki Murat Göle, “İkinci yarı zorluklar yaşadık ama iyi tarafına baktığımız zaman bazı değişikliklere gittik. Çok küçük zamanımız olmasına rağmen baskılı savunma aksiyonları, agresif baskı istedik. En önemlisi topa sahip olmayı istedik. Bunu da oyuncularımın ilk yarı çok iyi gerçekleştirdiklerini düşünüyorum. İkinci yarıdaki düşüşün sebebini de buna bağlıyorum. İleride çok daha iyi bir Fenerbahçe izleyeceğimize inanıyorum” diye de ekledi.