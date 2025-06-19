Fenerbahçe, İmza Süreci Hakkında Açıklama Yaptı

FENERBAHÇE KULÜBÜ İMZA BEYANNAMESİ SÜRECİNİ AÇIKLADI

Fenerbahçe Kulübü, toplanan imzaların teslimi hakkında açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, “Kulübümüz, ilgili tüzük hükmü gereğince, seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı talebine yönelik noterle Kulübümüze ulaştırılacak beyannamelerin teslim, kontrol, iletişim ve sonuç raporu aşamalarına yönelik oluşturulan iş akış planı aşağıda yer almaktadır.” denildi.

TESLİM SÜRECİ DETAYLARI

1.1. Kullanıcılar, seçimli olağanüstü genel kurul çağrısına yönelik beyannameleri dört yöntemle teslim edebilecek. Bu yöntemler; (i) noter aracılığıyla posta gönderimi, (ii) Yüksek Divan Kurulu (YDK) üzerinden teslim, (iii) bireysel olarak şahsen teslim ve (iv) toplu teslim olarak sınıflandırıyor.

1.2. Beyannameler, gün içinde saat 09.00 ile 21.00 arasında kabul ediliyor.

1.3. Toplu teslim edilen beyannameler, Üye İlişkileri, Hukuk Birimi ve İdari İşler Birimi’nden yetkili personeller ile YDK tarafından görevlendirilen bir kurul üyesi tarafından teslim alınacak.

1.4. Teslim sırasında, beyanname veren üyelere ait bilgileri içeren bir Excel listesinin basılı ve dijital olarak Genel Sekreterlik e-posta adresine gönderilmesi istenecektir. Bu listede, beyanname veren üyelerin T.C. Kimlik Numarası, ad-soyadı, üye numarası, yevmiye numarası ve beyannameyi verdikleri noter bilgileri eksiksiz şekilde yer almalı.

1.5. Alınan beyannameler ve Excel listesi, taraflarca imzalanan bir teslim tutanağı ile birlikte kontrol edilerek resmi kayda alınacak.

1.6. Teslim alınan beyannamelerin kontrolü, Excel listesi ile karşılaştırılarak temel bir kontrol (ad-soyad, beyanname sayısının doğruluğu) yapılarak gerçekleştirilecek. Beyannamelerin geçerli veya geçersiz oluşu ise detaylı kontrol sonucunda belirlenecek.

1.7. Beyannamelerin toplu teslim alınması sırasında evrak kayıt numarasının verilmesi, beyanname sayısındaki fazlalık nedeniyle imkânsız olacak.

1.8. Ön Kontrol Süreci sona erdikten sonra, her beyanname için evrak kayıt defterine kaydedilirken evrak kayıt numarası belirlenecek.

1.9. Beyannamelerin doğrudan ya da YDK aracılığıyla Genel Sekreterliğe tesliminde herhangi bir farklılık olamayacak.

KONTROL SÜRECİ UYGULAMALARI

2.1. Teslim alınan beyannameler, Üye İlişkileri Birimi’nin arşiv odasında güvenli biçimde saklanacak. Bu süreç, KVKK hükümlerine uygun olarak kesintisiz ses ve görüntü kaydı ile desteklenecek.

2.2. Kulüp Genel Sekreterliği, evrak kaydı yapılan imza beyannamelerini bir tutanak ile Sicil Kurulu’na iletecek.

2.3. İmza beyannamelerinin kontrolü ise Sicil Kurulu tarafından yapılacak.

2.4. Beyannamelerin kontrol sürecinde, üyelik bilgileri ve noter kaydı değerlendirilecek.

2.5. Sicil Kurulu, yapılan denetlemeyi tamamladıktan sonra raporu Yönetim Kuruluna sunmak üzere Genel Sekreterliğe teslim edecek.

İLETİŞİM SÜRECİ VE BİLGİLENDİRME

3.1. Teslim edilen imza beyannamelerine yönelik kamuoyuna bilgilendirme, Genel Sekreterlik tarafından gerçekleştirilecek.

3.2. Üye İlişkileri Birimi, beyanname vermiş olan üyelere, teslimat süreciyle ilgili bilgiler ve evrak kayıt numarası SMS ile iletilecek.

3.3. İmza beyannamelerinde geçersizlik durumlarında (TCKN, üye numarası, ad-soyad hatası vb.) üyeler kayıtlı telefonlarından aranarak bilgilendirilecek.

3.4. Olağanüstü Genel Kurul çağrı sürecinde beyanname teslimi sonrası gelen soru ve bilgi talepleri, yine Genel Sekreterlik tarafından yanıtlanacak.

SONUÇ RAPORLAMA SÜRECİ AŞAMALARI

4.1. Oluşturulacak sonuç raporunda; – TCKN – Üye No – Adı Soyadı – Noter Bilgisi – Yevmiye No – Tebliğ Tarihi – Durum (Geçerli-Geçersiz) – Açıklama – Teslim Şekli Bilgileri yer alacak.

4.2. Raporun özet kısmında ise; – Toplam imza sayısı – Geçerli imza sayısı – Geçersiz imza sayısı – Geçersiz imzaların gerekçeleri açıkça belirtilecek.