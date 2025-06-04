Fenerbahçe İmzaları Açıkladı, 229 Toplandı

FENERBAHÇE’DE İÇ SEÇİM GÜNDEMİ

Fenerbahçe Kulübü, başkan Ali Koç ve yönetiminin olağanüstü genel kurula gitmesi için kongre üyeleri tarafından başlatılan imza kampanyasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Sarı-lacivertli kulüp, 4 Haziran 2025 tarihi itibarıyla topladığı imza beyannamelerinin sayısını resmi bir açıklama ile duyurdu. Şu an için kulübe ulaşan toplam imza beyannamesi sayısı 229 olarak kaydedildi.

TOPLAM 229 İMZA BEYANAMESİ TOPLANDI

Fenerbahçe Kulübü, noter ve Yüksek Divan Kurulu (YDK) aracılığıyla toplanan imza beyannameleriyle ilgili detayları paylaştı. Noter yolu ile ulaştırılan 151 beyanname, noter tarafından kayda alınırken; YDK Sekreterliği tarafından Hukuk Departmanı’na teslim edilen 78 beyanname de kayda geçirildi. Bu doğrultuda, kulübe teslim edilen toplam imza sayısının 229 olduğu ifade edildi.

Kulüp, sürecin sağlıklı bir şekilde devam etmesi ve manipülasyona fırsat vermemek için şimdiye kadar açıklama yapmaktan kaçındığını belirtti. Ancak, sosyal medyada “yalan ve iftira niteliğindeki iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik algı çalışmaları” olduğu tespit edildiği için, şeffaflık adına bu duyurunun yapıldığı bildirildi. Fenerbahçe, “Süreç, kanun ve tüzük hükümleri çerçevesinde titizlikle yürütülmeye devam edecektir” diyerek kararlılığını ifade etti.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İMZA İLE GERÇEKLEŞMEZ

Açıklamada, Fenerbahçe’nin köklü geleneklerine vurgu yapıldı ve geçmişte olağanüstü genel kurulların hiçbir zaman imza toplanarak gerçekleşmediği hatırlatıldı. Kulüp, tüzükte kongre üyelerine tanınan haklara saygı duyduğunu, ancak bu sürecin Fenerbahçe’nin kurumsal kültürüne uygun bir biçimde yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.