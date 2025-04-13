Fenerbahçe İnanıyor, Şampiyonluk Şansı Var

MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Sivasspor ile oynanan maç sonrasında yaptığı açıklamada, “Ben Galatasaray’ın üstünde şampiyonluk şansımızın olduğunu düşünüyorum. Doğru, onlar öndeler, puan kaybetmelerini bekliyoruz” dedi. Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor’u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

TAKIMLARA TEŞEKKÜR

Maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Belgü, “Hakikaten çok soğuk, ben de Sivaslıyım. Kalbimizde Fenerbahçe aşkı var. Burada soğuk havada mücadele eden her iki takımın futbolcularına teşekkür etmeliyiz. Gerçekten canla başla oynadılar. Fenerbahçe iyi gidiyor. Çok zor bir deplasmandı. Sivasspor canla-başla oynadı. Bu 3-1’lik galibiyeti taraftarımıza hediye ediyoruz” diye konuştu. Belgü devamında, “Fenerbahçe elinden geldiği her şeyi yapıyor. 11 puan biz geriden geldik. 3 puan kaldı aramızda. Artık bunu düşünmesi gereken karşı taraf. Kalan 7 maçta galibiyet serimizi devam ettireceğiz. Rakip takımın da puan kaybetmesini bekleyeceğiz. İnşallah taraftarımızın istediği gibi olur. Hep beraber şampiyonluğa ulaşmak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

VAR UYGULAMASI ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Hakemlerle ilgili sorulan bir soru üzerine Belgü, “Hakemlerle ilgili çok konuşmak istemiyorum. VAR geldikten sonra nelerin değiştiğini hepiniz gördünüz. Yabancı VAR’la daha iyi sonuçlar alındığını hepimiz görüyoruz. Bunun devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde yanıt verdi.

İNANÇ VE DESTEK TALEBİ

Bir gazetecinin “Şampiyonluk şansını yüzde kaç görüyorsunuz?” sorusuna Belgü, “Ben Galatasaray’ın üstünde şampiyonluk şansımızın olduğunu düşünüyorum. Doğru, onlar öndeler, puan kaybetmelerini bekliyoruz. Biz de inandık, taraftarımızdan da ricam şu, Fenerbahçe’ye futbolculara, yönetime inansınlar güvensinler. Bizim arkamızda taraftarımız olduğu zaman her şeyin üstesinden geleceğimize çok net bir şekilde inanıyoruz. Tek beklentimiz taraftarımızın bizimle bütünleşmesi” yanıtını verdi.